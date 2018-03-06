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Холода задержатся в Москве до конца марта
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Холода задержатся в Москве до конца марта 

Мир24 6 марта 2018
Прогноз синоптиков неутешителен — 8 марта, в Международный женский день, оттепели не случится, сообщает «МИР 24».
«Температура в марте будет держаться около средних многолетних значений. Устойчивый переход через ноль произойдет в последней пятидневке марта. Настоящая весна, когда дневные температуры составят +15 и можно будет надеть красивые легкие вещи, придет не раньше второй половины апреля», — рассказала ведущий специалист Гидрометцентра России Марина Макарова.
Вот какую погоду обещают синоптики 8 марта в СНГ и Грузии: тепло и солнечно будет в Молдове, Грузии, Азербайджане и Армении. В Казахстане и Кыргызстане +10. В Узбекистане +17, а в Таджикистане уже почти по-летнему +19.
Холода пока не отпускают лишь Россию, Украину и Беларусь. Нынешняя зима в Москве вошла в число самых снежных за 140 лет метеонаблюдений.
Почему снег выпадает там, где его никогда не было? Например, в пустыне Сахара или Италии. Чего нам ждать — глобального потепления или ледникового периода? Об этом и многом другом узнаете из программы «Секретные материалы» 23 марта в 16:15 на телеканале «МИР».
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