Холода задержатся в Москве до конца марта

Прогноз синоптиков неутешителен — 8 марта, в Международный женский день, оттепели не случится, сообщает «МИР 24».

Марина Макарова. «Температура в марте будет держаться около средних многолетних значений. Устойчивый переход через ноль произойдет в последней пятидневке марта. Настоящая весна, когда дневные температуры составят +15 и можно будет надеть красивые легкие вещи, придет не раньше второй половины апреля», — рассказала ведущий специалист Гидрометцентра России

Вот какую погоду обещают синоптики 8 марта в СНГ и Грузии : тепло и солнечно будет в Молдове , Грузии, Азербайджане Армении . В Казахстане Кыргызстане +10. В Узбекистане +17, а в Таджикистане уже почти по-летнему +19.

Холода пока не отпускают лишь Россию, Украину Беларусь . Нынешняя зима в Москве вошла в число самых снежных за 140 лет метеонаблюдений.

Почему снег выпадает там, где его никогда не было? Например, в пустыне Сахара или Италии . Чего нам ждать — глобального потепления или ледникового периода? Об этом и многом другом узнаете из программы «Секретные материалы» 23 марта в 16:15 на телеканале «МИР»

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