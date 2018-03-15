Въезд большегрузов во Владивосток запретили из-за снега и гололеда 

Полиция запретила въезд во Владивосток для большегрузов из-за снега и гололедицы на дорогах. За ночь и утро 15 марта в городе зарегистрированы 4несколько ДТП, никто не пострадал. На проезжей части — снежный накат и гололедица, затруднено движение на спусках и подъемах. Госавтоинспекция рекомендует по возможности воздержаться от поездок на личном авто. Сотрудники ГИБДД перешла на усиленный режим работы. По данным международного аэропорта Владивосток, в четверг отменены внутренние рейсы в Кавалерово и Дальнегорск, остальные выполняются по расписанию.