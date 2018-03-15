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Запахло весной: выходные встретят тюменцев теплом и небольшим снегом
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Запахло весной: выходные встретят тюменцев теплом и небольшим снегом 

72.ru 15 марта 2018
Фото: 72.ru
Грядущие выходные дни — 17 и 18 марта — будут по-весеннему теплыми. Также в эти дни, обещают синоптики, в городе ожидается небольшой снег.
На протяжении субботы, 17 марта, будет от -2 градусов до ноля. Вечером в этот день похолодает до -10 градусов. В субботу синоптики обещают нам небольшой снег и южный ветер до 7 метров в секунду.
Воскресенье, 18 марта, преимущественно пройдёт без осадков, в городе будет пасмурно. Утром будет ещё прохладно: -11 градусов. Днем в Тюмени потеплеет. Средняя температура воздуха будет колебаться от -2 до -4 градусов. Юго-западный ветер будет дуть скоростью до -9 метров в секунду.
— Ночью 18 марта будет минус 3-4 градуса мороза, — сообщает сервис «Яндекс Погода».
Кстати, в это воскресенье, 18 марта, по всей России пройдут выборы главы государства. Если вы собрались отдать свой голос за кого-то из кандидатов, то почитайте наш материал в 10 вопросах о выборах президента в Тюмени. Как голосовать без прописки, куда жаловаться и какие подарки ожидают тюменцев в этот день.
Первый весенний месяц не на шутку удивляет тюменцев нестабильной погодой и температурными скачками. В первых числах марта на Тюмень обрушились снегопады. В этом материале мы рассказывали о трудностях, с которыми тюменцы встретились в непогоду. Узнать о том, что люди делали в часовых пробках, как боролись со снежными завалами и на кого жаловались — можно в онлайн-трансляции от 72.ru. Настоящее тепло и оттепель, говорят синоптики, придут в Тюмень только в конце марта. Подробнее о погоде на целый месяц вы можете прочитать в нашем долгосрочном прогнозе на март.
72.ru: последние новости
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 Ещё 15 источников 
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