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В Центральной России объявлено штормовое предупреждение
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В Центральной России объявлено штормовое предупреждение 

Рамблер 4 часа назад
Фото: ТАСС
Гидрометцентр объявил штормовое предупреждение в центральной части России 3 и 4 марта.
В субботу, 3 марта, сильные снегопады ожидаются в Смоленской, Брянской, Курской и Белгородской областях. В Курской области местами будет идти очень сильный снег с ветром, достигающим 18 м/c, ожидается метель и снежные заносы на дорогах.
>> Москву ждет новый снегопад
В воскресенье, 4 марта, снегопад охватит большую часть областей Центральной России, в том числе Москву и Подмосковье.
Шидрометцентр предупредил о сильном ветре с порывами до 15–20 м/с, метели, снежных заносах на дорогах и гололедице.
Полный прогноз погоды смотрите на Рамблере.
 Ещё 5 источников 
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