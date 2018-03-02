В Центральной России объявлено штормовое предупреждение

Гидрометцентр объявил штормовое предупреждение в центральной части России 3 и 4 марта.

В субботу, 3 марта, сильные снегопады ожидаются в Смоленской, Брянской, Курской и Белгородской областях. В Курской области местами будет идти очень сильный снег с ветром, достигающим 18 м/c, ожидается метель и снежные заносы на дорогах.

В воскресенье, 4 марта, снегопад охватит большую часть областей Центральной России, в том числе Москву и Подмосковье.

Шидрометцентр предупредил о сильном ветре с порывами до 15–20 м/с, метели, снежных заносах на дорогах и гололедице.