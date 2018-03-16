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В ночь на субботу в Петербурге ударят 15-градусные морозы
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В ночь на субботу в Петербурге ударят 15-градусные морозы 

АиФ Санкт-Петербург 18 часов назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
В Петербурге ожидаются сильные морозы, предупреждает ГУ МЧС России по региону. Холода дадут о себе знать в субботу, 17 марта.
Согласно прогнозу, днем столбик термометра не поднимется выше -3°С, а ночью температура воздуха опустится до -12°С. В окрестностях будет еще холоднее — до -15°С. В городе будет преимущественно без осадков, скорость ветра с северо-западных направлений составит до 10 метров в секунду.
На дорогах ожидается гололедица. Водителей и пешеходов просят быть осторожными на скользких дорогах.
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