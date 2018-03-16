В ночь на субботу в Петербурге ударят 15-градусные морозы

Согласно прогнозу, днем столбик термометра не поднимется выше -3°С, а ночью температура воздуха опустится до -12°С. В окрестностях будет еще холоднее — до -15°С. В городе будет преимущественно без осадков, скорость ветра с северо-западных направлений составит до 10 метров в секунду.

На дорогах ожидается гололедица. Водителей и пешеходов просят быть осторожными на скользких дорогах.