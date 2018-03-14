Синоптики рассказали о возвращении холодов в Петербург

После непродолжительной оттепели в Петербург вернутся холода, сообщает Фонтанка.Ру . Об этом 14 марта рассказала начальник сектора долгосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра региона Наталья Мироничева

По словам синоптика, настоящая весна придет в Северную столицу еще нескоро: среднесуточная температура в марте ожидается на 1-2 градуса ниже нормы.

«Сейчас наступят возвратные холода, их принесет арктический воздух, — рассказала эксперт. — Сильных морозов не будет, но плюсовой температуры придется еще немного подождать».