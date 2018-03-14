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Синоптики рассказали о возвращении холодов в Петербург
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Синоптики рассказали о возвращении холодов в Петербург 

АиФ Санкт-Петербург 14 марта 2018
Фото: АиФ Санкт-Петербург
После непродолжительной оттепели в Петербург вернутся холода, сообщает Фонтанка.Ру. Об этом 14 марта рассказала начальник сектора долгосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра региона Наталья Мироничева.
По словам синоптика, настоящая весна придет в Северную столицу еще нескоро: среднесуточная температура в марте ожидается на 1-2 градуса ниже нормы.
«Сейчас наступят возвратные холода, их принесет арктический воздух, — рассказала эксперт. — Сильных морозов не будет, но плюсовой температуры придется еще немного подождать».
Ранее главный синоптик Северной столицы Александр Колесов пообещал наступление весны не раньше середины марта.
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