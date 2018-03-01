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Названы новые сроки наступления весны
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Названы новые сроки наступления весны 

Рамблер 1 час назад
Фото: РИА Новости
Москвичам придется подождать весны до конца марта. Об этом заявил директор Гидрометцентра Роман Вильфанд, передает РБК.
«Тот случай, когда придется подождать. В начале марта переход через ноль (наступление климатической весны) происходит крайне редко. Март в принципе зимний месяц», — сказал Вильфанд.
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Как объяснил глава Гидрометцентра, средней датой устойчивого перехода дневной температуры в плюсовые значения считается 28 марта. К тому же, холодный конец февраля не способствует раннему приходу климатической весны.
«В начале марта нужно рассчитывать на душевное тепло, а не на атмосферное», — заключил синоптик.
Полный прогноз погоды смотрите на Рамблере.
 Ещё 3 источника 
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