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В МЧС выступили с предупреждением
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В Москве объявлено экстренное предупреждение из-за надвигающейся метели 

RT на русском 5 часов назад
Фото: РИА Новости
МЧС России по Москве объявило экстренное предупреждение из-за неблагоприятных погодных условий в столичном регионе в воскресенье, 4 марта. Об этом заявили в пресс-службе ведомства.
«По прогнозам синоптиков Росгидромета, в связи с выходом южного циклона в течение суток 4 марта 2018 года в Москве ожидается сильный снег, метель, снежные заносы на дорогах, ветер с порывами до 15 м/с», — говорится в тексте сообщения.
>> На Москву обрушится мощный снегопад
В связи с надвигающейся на Москву непогодой в МЧС призвали граждан соблюдать меры предосторожности.
Ранее заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков рассказал, когда в Москве наступит потепление.
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