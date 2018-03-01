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Погода в Москве стала потенциально опасной
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Погода в Москве стала потенциально опасной 

Мослента 1 час назад
Уровень погодной опасности в Москве снижен с «оранжевого» до «желтого», в регионе по-прежнему сохраняются морозы. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на прогноз Гидрометцентра России.
По данным синоптиков, погода в столичном регионе остается потенциально опасной. По данным центра погоды «Фобос», в ночь на 1 марта столбики термометров в Москве опускались до минус 17,7 градуса.
С наступлением календарной весны в столичном регионе потеплело, однако, по данным синоптиков, температурный фон остается ниже климатической нормы на восемь градусов. В последние несколько дней Гидрометчентр объявлял в столице оранжевый уровень опасности из-за аномальных морозов.
Холоднее всего было в ночь на 27 февраля. В столице столбики термометров опустились до минус 21,7 градуса. Самая низкая температура была зафиксирована в подмосковном Клину — там похолодало до минус 30,3 градуса.
Полный прогноз погоды смотрите на Рамблере.
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