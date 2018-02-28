МЧС экстренно огорчило замерзающих москвичей

Москвичей предупредили о резком похолодании до минус 25 градусов

"По информации ФГБУ "Центральное УГМС" в ближайшие один-три часа с сохранением утром 28 февраля местами по Московской области и городу Москве ожидается морозная погода с температурой воздуха —20.. -15°С, местами до —25°С", — говорится в сообщении пресс-службы ведомства. Столичный главк МЧС выпустил предупреждение в связи с понижением температуры до минус 20, местами минус 25 градусов в Москве в ближайшие часы.

Отмечается, что при непогоде возможны аварии на коммунальных и энергосистемах жизнеобеспечения города, что может привести к нарушению жизнедеятельности населения и прекращению работы промышленных предприятий.

Согласно сообщению, ночью и утром 1 марта на территории Москвы и Московской области сохранится аномально холодная погода со среднесуточной температурой воздуха на 7-12 градусов ниже климатической нормы.