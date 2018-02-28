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МЧС экстренно огорчило замерзающих москвичей
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Москвичей предупредили о резком похолодании до минус 25 градусов 

РИА Новости 5 часов назад
Столичный главк МЧС выпустил предупреждение в связи с понижением температуры до минус 20, местами минус 25 градусов в Москве в ближайшие часы.
"По информации ФГБУ "Центральное УГМС" в ближайшие один-три часа с сохранением утром 28 февраля местами по Московской области и городу Москве ожидается морозная погода с температурой воздуха —20.. -15°С, местами до —25°С", — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
Отмечается, что при непогоде возможны аварии на коммунальных и энергосистемах жизнеобеспечения города, что может привести к нарушению жизнедеятельности населения и прекращению работы промышленных предприятий.
Согласно сообщению, ночью и утром 1 марта на территории Москвы и Московской области сохранится аномально холодная погода со среднесуточной температурой воздуха на 7-12 градусов ниже климатической нормы.
Полный прогноз погоды смотрите на Рамблере.
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