Неаполь покрыло снегом впервые за более чем 60 лет

После Рима , где 26 февраля выпал снег и почти полностью парализовал жизнь итальянцев, циклон подвинулся южнее ‐ в Неаполь , передает телеканал "360".

Фотографии с места публикуют местные жители.

РИА "Новости" сообщило, что в последний раз Неаполь покрывался снегом в 1956 году. Несмотря на то, что снег доставляет большую радость детям, ведь школьные занятие отменили по распоряжению департамента образования, городу снег доставляет огромное количество хлопот.

Больше всего проблем возникло в сфере общественного транспорта. Например, транспортная компания Anm тут же сообщила, что движение транспорта прекращается "по соображениям безопасности". Таксисты тоже отказываются возить граждан на дальние расстояния. Кроме того, международный аэропорт Каподикино закрыли на неопределенное время.

Изначально на Апеннины из арктических районов пришел ледяной ветер. Сначала холод пришел в северную Италию, жители которой уже привыкли к погодным сюрпризам. Позднее он сдвинулся на юг. В этой связи национальная служба Гражданской обороны (ГО) ввела желтый (средний) уровень метеоопасности в областях Эмилия-Романья, Абруццо Тоскана и Молизе.

Снегопад в Риме тоже не закончился без последствий. Во-первых, снег шел примерно шесть часов, а снежный покров местами достигал 10 сантиметров. В этой связи прекратили работы и школы, и некоторые государственные учреждения, банки, рестораны, магазины и бары.

Большим разочарованием для туристов было закрытие Колизея, Римских форумов и Палатинского холма. Отменили ряд публичных мероприятий.

Римский аэропорт Фьюмичино тоже перестал работать в штатном режиме. До полудня там работала только одна взлетно-посадочная полоса. Отменили примерно 20% поездов, из-за чего на многих станциях скопилось большое количество пассажиров

Синоптики пока не прогнозируют улучшение погодных условий. В четверг Рим снова покроется снегом, да и на юге Италии не предвидится погодных изменений. Местные власти уже обдумывают введение внеочередных каникул.

Итальянские морозы не обходятся без жертв среди населения. Например, во время февральских морозов в 2012 году от холода и снега погибли около 30 человек. Во-вторник стало известно, что в Милане от сердечной недостаточности в результате холодов скончался 47-летний бездомный.