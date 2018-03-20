Ещё
МЧС региона: в Оренбуржье 21 марта ожидаются гололед и туман
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

МЧС региона: в Оренбуржье 21 марта ожидаются гололед и туман 

АиФ-Оренбург 23 часа назад
Фото: АиФ-Оренбург
ГУ МЧС региона предупреждает, что 21 марта в Оренбуржье ухудшится погода.
В среду ожидаются гололед и туман. В некоторых районах, преимущественно на западе области, резко понизится минимальной температуры воздуха на 10 и более градусов.
Туман требует от водителя еще большей внимательности, чем дождь. Он уменьшает видимость, искажает восприятие скорости и расстояния до объектов, а также цвета сигналов. В тумане нужно снизить скорость и включить ближний свет фар, напоминают сотрудники МЧС и просят водителей быть внимательными и осторожными на дорогах.
АиФ-Оренбург: последние новости
МЧС предупреждает: в Оренбургской области ожидается сильный туман После обработки более 80% протоколов Путин набирает в Оренбуржье 73% В Оренбурге пропавшая Оксана Серова найдена мертвой
 Ещё 162 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия закрыла границу для грузов с Украины124
Пенсии россиян будут считать по-новому114
Путин занялся «списком Собчак»28
Обзор зарубежных СМИ: Новый «бум» в России50
Похороним Ленина
Видео
08:19
Посол Франции не приедет на встречу по Солсбери
Политика Европа
03:45
Пенсии россиян будут считать по-новому
Личный счет Экономика
00:42
Лавров посоветовал Лондону не нервничать
Конфликты В мире
01:00
В Москве пройдут общегородские субботники
Новости Москвы Общество
00:29
«Усадьбу Булгакова» отреставрируют
Недвижимость Новости Москвы
00:39
Названы сроки проведения «Пасхального дара»
Новости Москвы
00:43
Схема движения на «фиолетовой» ветке изменится
Новости Москвы
01:19
Московские экологи отметят «Час Земли» в «Зарядье»
Общество Новости Москвы
01:15
Врачи скорой и полиция волокли пациента по снегу
Происшествия
04:58
Британский посол отказался от встречи в МИД РФ
Европа В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение