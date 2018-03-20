МЧС региона: в Оренбуржье 21 марта ожидаются гололед и туман

ГУ МЧС региона предупреждает, что 21 марта в Оренбуржье ухудшится погода.

В среду ожидаются гололед и туман. В некоторых районах, преимущественно на западе области, резко понизится минимальной температуры воздуха на 10 и более градусов.

Туман требует от водителя еще большей внимательности, чем дождь. Он уменьшает видимость, искажает восприятие скорости и расстояния до объектов, а также цвета сигналов. В тумане нужно снизить скорость и включить ближний свет фар, напоминают сотрудники МЧС и просят водителей быть внимательными и осторожными на дорогах.