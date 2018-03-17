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МЧС предупредило петербуржцев об усилении ветра 18 марта
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МЧС предупредило петербуржцев об усилении ветра 18 марта 

Газета.Ru 9 часов назад
Фото: ГТРК "Башкортостан"
В Главном управлении МЧС России по Санкт-Петербургу предупреждают горожан и гостей Северной столицы об усилении ветра, передают «Невские новости».
В воскресенье, 18 марта, по прогнозу ФГБУ «Северо-Западное УГМС» в городе на Неве ожидается усиление западного ветра до 7-12 м/с, а в прибрежных районах его скорость может достигнуть 15 м/с.
В связи с ожидающейся непогодой ведомство порекомендовало участникам дорожного движения и населению убрать хозяйственные вещи со двора дома и с балкона, поставить автомобиль в гараж или припарковать его вдали от деревьев и слабо укреплённых конструкций, а также закрыть окна.
Спасатели советуют обходить рекламные щиты, шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей и избегать в ветреный период деревьев, мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередач и потенциально опасных промышленных объектов.
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