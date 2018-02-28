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В Пекине объявили желтый уровень тревоги
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В Пекине из-за смога объявили желтый уровень тревоги 

Газета.Ru 28 февраля 2018
Фото: РИА Новости
Экстренные службы Пекина объявили желтый уровень тревоги — в городе стал заметно грязнее воздух, сообщает информагентство Nation News.
По данным бюро Пекина по защите окружающей среды, к утру уровень вредных частиц PM2.5 достиг 262 микрограммов на кубометр. Они выглядят как смог.
Проблемы с воздухом отмечались еще накануне. По информации местных властей, это связано с повышением ее температуры.
Частицы PM2.5 могут повлиять на здоровье человека — они оседают в легких, что может вызвать приступы удушья. Безопасный уровень этих частиц, согласно данным всемирной организации здравоохранения, составляет 25 микрограммов на кубометр.
Желтый уровень тревоги пока продлится до вечера 28 февраля. Жителям рекомендовано минимизировать уличные дела. Метеорологи обещали, что в среду в город придет холодный фронт, тогда смог начнет рассеиваться.
Китайская система определения интенсивности загрязнения воздуха состоит из четырех уровней. Максимальный красный уровень тревоги устанавливается, когда сильный смог продолжается более трех дней подряд.
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