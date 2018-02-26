«Чудовище с востока» обрушилось на Британию

Британцы назвали пришедшие в страну холода «чудовищем с востока»

Необычные холода и снегопады пришли в Великобританию , в центральных районах которой почти всю зиму держалась плюсовая бесснежная погода — в понедельник в Лондоне впервые за долгое время пошел снег, температура опустилась до —1 градуса.

Метеорологи из национального погодного ведомства MET Office называют холодный воздушный фронт "Чудовищем с востока" (Beast from the East).

"Снегопады с востока продвинутся на запад, вызывая проблемы с транспортом", — сообщил в понедельник MET Office, указав, что холода продлятся по меньшей мере до пятницы.

"Оранжевое и жёлтое погодные предупреждения распространяются на этой неделе на Англию, Шотландию и Уэльс. Перебои с движением поездов могут ожидаться сегодня во второй половине дня и вечером, они могут продолжаться во вторник, среду и четверг", — сообщает National Rail. Перебои с транспортом уже начались. Как сообщает национальная железнодорожная компания National Rail, из-за снегопада в понедельник есть перебои с поездами на разных направлениях, в том числе с экспрессами, которые ходят в аэропорты — Gatwick Express и Stansted Express.