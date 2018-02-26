В Европу пришли аномальные морозы

В европейские страны пришел аномальный холод. Как предупреждают синоптики, морозы продержатся четыре дня, сильные снегопады могут привести к проблемам с транспортом, в том числе железнодорожным и авиасообщением, сбоям в работе мобильной связи, подаче электричества.

Британские журналисты уже прозвали феномен "Зверем с востока", поскольку аномально холодная погода пришла в Европу из Сибири. Власти страны призывают жителей по возможности ограничить свои поездки. Операторы железных дорог намерены отменить часть рейсов. Метеорологи предупреждают, что к концу среды снежный покров может превысить 20 сантиметров.

Во Франции снегопады ожидаются в основном на побережье. Большую опасность представляют морозы до -10 градусов Цельсия вместе с сильным ветром (до 80 километров в час). В связи с этим в 37 департаментах было подготовлено более 1,3 тысячи мест для временного размещения для бездомных.

В итальянской столице из-за снегопада уже в понедельник отменили занятия, закрыты школы и детские сады. В Риме слой снежного покрова достиг 5 сантиметров. При температуре около 0 градусов он не тает, что создает серьезные проблемы на дорогах. Мэрия обратилась к горожанам с просьбой по возможности сегодня не выходить из своих домов. В Турине отменили матч "Ювентус" — "Аталанта". В Триесте скорость ветра достигает 130 километров в час.

Власти Австрии, Венгрии, Испании также призвали жителей приготовиться в аномальной погоде.