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Москва пробьёт «морозное дно»
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Москва в ночь на 28 февраля пробьёт «морозное дно» 

Газета.Ru 1 час назад
Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец заявил, что в ночь на 28 февраля станет ещё холоднее, передает НСН.
"Это самая холодная ночь (имеется в виду ночь с 26 на 27 февраля), но, по всей видимости, ещё холоднее будет в заключительный день зимы.
Есть вероятность, что температура в Москве опустится до -23°С … -25°С, то есть мы достигнем "морозного дна", после чего произойдёт отскок в другую сторону: с наступлением календарной весны холода начнут отступать, но это нельзя назвать потеплением, потому что морозы сохранятся на достаточно серьёзном уровне", — отметил синоптик.
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