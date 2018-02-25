В Москве ожидаются лютые морозы

Аномально холодная погода встретит москвичей в конце февраля.

Самые холодные дни зимы ожидаются в Москве в последних числах февраля. Пик холодов придется на 25, 26 и 27 февраля, пишет ТАСС со ссылкой на директора Гидрометцентра РФ Романа Вильфанда

>> Синоптики рассказали, когда в Россию придет весна «Воскресенье, понедельник и вторник будут с самыми низкими температурами. В среду температура также будет близка к ним. Пик низких температур придется на последние дни месяца», — приводит агентство его слова.

При этом ночью в Москве температура воздуха в ближайшие дни составит 22 — 27 градусов ниже нуля, а Подмосковье — до 32 градусов. В дневные часы термометры покажут 14 — 16 градусов в столице и до 19 градусов — в области.

Атмосферное давление будет высоким, а осадков в ближайшие дни не ожидается, отметил метеоролог.