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В Москве ожидаются лютые морозы
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В Москве ожидаются лютые морозы 

ТК «Звезда» 54 минуты назад
Фото: РИА Новости
Аномально холодная погода встретит москвичей в конце февраля.
Самые холодные дни зимы ожидаются в Москве в последних числах февраля. Пик холодов придется на 25, 26 и 27 февраля, пишет ТАСС со ссылкой на директора Гидрометцентра РФ Романа Вильфанда.
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«Воскресенье, понедельник и вторник будут с самыми низкими температурами. В среду температура также будет близка к ним. Пик низких температур придется на последние дни месяца», — приводит агентство его слова.
При этом ночью в Москве температура воздуха в ближайшие дни составит 22 — 27 градусов ниже нуля, а Подмосковье — до 32 градусов. В дневные часы термометры покажут 14 — 16 градусов в столице и до 19 градусов — в области.
Атмосферное давление будет высоким, а осадков в ближайшие дни не ожидается, отметил метеоролог.
Полный прогноз погоды смотрите на Рамблере.
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