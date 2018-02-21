Над Петербургом увидели странное «знамение»

Над Петербургом взошли «три Солнца»

Жители Петербурга и части Ленобласти стали свидетелями необычного оптического явления — гало, которое создает иллюзию что на небе три Солнца.

Публикация от ЛЮБИМЫЙ ПЕТЕРБУРГ | ПИТЕР |СПБ (@spb.now) Фев 21, 2018 в 2:24 PST Жители северной столицы стали выкладывать в Сеть фотографии редкого атмосферного явления — яркие точки радужного круга вокруг Солнца, которые создают иллюзию трех небесных светил.

Публикация от anna anikina (@ave__anna) Фев 20, 2018 в 10:13 PST Гало обычно появляется вокруг Солнца и Луны, иногда вокруг уличных огней и других мощных источников света. Существует множество типов гало и вызваны они преимущественно ледяными кристаллами в перистых облаках на высоте 5-10 километров в верхних слоях тропосферы.

В морозную погоду гало иногда образуется очень близко к земной поверхности. В этом случае ледяные кристаллы напоминают сияющие драгоценные камни, а нижняя часть гало может быть видна на фоне окружающего пейзажа, если Солнце находится низко над горизонтом.