Над Петербургом увидели странное «знамение»

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Над Петербургом взошли «три Солнца» 

Деловая газета «Взгляд» 5 часов назад
Фото: Instagram
Жители Петербурга и части Ленобласти стали свидетелями необычного оптического явления — гало, которое создает иллюзию что на небе три Солнца.
Жители северной столицы стали выкладывать в Сеть фотографии редкого атмосферного явления — яркие точки радужного круга вокруг Солнца, которые создают иллюзию трех небесных светил.
Гало обычно появляется вокруг Солнца и Луны, иногда вокруг уличных огней и других мощных источников света. Существует множество типов гало и вызваны они преимущественно ледяными кристаллами в перистых облаках на высоте 5-10 километров в верхних слоях тропосферы.
В морозную погоду гало иногда образуется очень близко к земной поверхности. В этом случае ледяные кристаллы напоминают сияющие драгоценные камни, а нижняя часть гало может быть видна на фоне окружающего пейзажа, если Солнце находится низко над горизонтом.
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