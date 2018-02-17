Москвичам пообещали рекордные морозы 

"Ночь на четверг (22 февраля), как ожидается, станет самой холодной на следующей неделе и самой морозной нынешней зимой: столбики термометров опустятся до минус 21-26 градусов", — говорится в сообщении.

По прогнозу Гидрометцентра, в ночь на 21 февраля температура опустится до минус -14-19°С ночью и — 8-13°С днем.