Москвичам пообещали рекордные морозы 

Похолодание начнется в Москве вечером во вторник 20 февраля, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Гидрометцентр России.
По прогнозу Гидрометцентра, в ночь на 21 февраля температура опустится до минус -14-19°С ночью и — 8-13°С днем.
"Ночь на четверг (22 февраля), как ожидается, станет самой холодной на следующей неделе и самой морозной нынешней зимой: столбики термометров опустятся до минус 21-26 градусов", — говорится в сообщении.
Отмечается, что к концу недели волна морозов должна отступить.
Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков заявил о том, что высота сугробов в столице в два раза больше нормы.
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