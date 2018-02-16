Москву ждет «арктическое вторжение»

Синоптики прогнозируют «арктическое вторжение» в Москве

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в разговоре с RT рассказал, чего ждать от погоды в Москве на выходных, а также предупредил об «арктическом вторжении» на следующей неделе. «Погода в ближайшие выходные будет определяться слабым циклоном, центр которого окажется практически над столичным регионом. В пятницу снега будет совсем мало, 1 мм максимум. В субботу 2-3 мм. и в воскресенье 3-4 мм», — сказал он.

«Никаких экстремальных снегопадов, заносов и метелей. Ожидается повышение температуры в ночные часы до -15…-10 °С и днём 0…-5 °С, что на пару градусов теплее, чем положено в это время года. То есть будет мягкая, снежная погода без экстремальных значений», — добавил синоптик. По его словам, в целом выпадет от 5 до 8 мм, при месячной норме в 36 мм.

Тишковец также отметил, что «потепление будет непродолжительным и на следующей неделе начнётся арктическое вторжение с усилением морозов».

По прогнозам синоптиков, в пятницу, 16 февраля, погода будет облачной с прояснениями, местами небольшой снег. Дневная температура воздуха составит -5…-3°С.