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Десять пожаров произошло в Подмосковье в минувшие сутки
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Москвичам посоветовали спрятаться в шкафах

Десять пожаров произошло в Подмосковье в минувшие сутки 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: РИАМО
В Московской области за прошедшие сутки зарегистрировали десять возгораний, для их тушения привлекли около 90 человек, сообщает РИАМО.
"Пожаров — 10. Спасенных нет. От ГУ МЧС РФ по Московской области на техногенные пожары привлекалось 88 человек, 25 единиц техники", — говорится в сообщении ГУ МЧС России по региону в пятницу.
На дорожно-транспортные происшествия спасатели реагировали 14 раз, при этом были спасены 15 человек. Происшествий на водных объектах не зарегистрировано.
В пятницу сжигание порубочных остатков запланировано в 165 местах на территории 16 муниципальных образований Подмосковья.
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