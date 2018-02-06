Сильные снегопады пришли в Европу

Снегопад стал проблемой не только в регионах России, но и в Европе. Непогода затронула уже, например, Францию, Испанию, а также Боснию и Герцеговину.

Так, в 14 департаментах Франции из-за снегопада и заморозков введен оранжевый (предпоследний) уровень метеотревоги. В столичном регионе Иль-де-Франс, на который также распространяется это предупреждение, во вторник ожидается снегопад, а также ветер с порывами до 11 м/с. Из-за непогоды Эйфелева башня временно закрыта для посещения туристами.

Государственное метеорологическое агентство Испании из-за непогоды повысило уровень опасности в некоторых испанских провинциях до "желтого" (опасность) или "оранжевого" (высокая опасность). Из-за снегопада затруднено движение по 355 дорогам, порядка 60 трасс перекрыты, еще на 110 автомобилистов обязали использовать специальные цепи противоскольжения. Сильные осадки также повлияли на работу международного аэропорта Мадрида Барахас. В результате были отмены 70 рейсов, еще шесть самолетов были направлены в другие аэропорты.

Также сильный снегопад обрушился на Боснию и Герцеговину.