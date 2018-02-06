Ещё
Сильные снегопады пришли в Европу
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Сильные снегопады пришли в Европу 

ТАСС 6 февраля 2018
Фото: ТАСС
Снегопад стал проблемой не только в регионах России, но и в Европе. Непогода затронула уже, например, Францию, Испанию, а также Боснию и Герцеговину.
Так, в 14 департаментах Франции из-за снегопада и заморозков введен оранжевый (предпоследний) уровень метеотревоги. В столичном регионе Иль-де-Франс, на который также распространяется это предупреждение, во вторник ожидается снегопад, а также ветер с порывами до 11 м/с. Из-за непогоды Эйфелева башня временно закрыта для посещения туристами.
Государственное метеорологическое агентство Испании из-за непогоды повысило уровень опасности в некоторых испанских провинциях до "желтого" (опасность) или "оранжевого" (высокая опасность). Из-за снегопада затруднено движение по 355 дорогам, порядка 60 трасс перекрыты, еще на 110 автомобилистов обязали использовать специальные цепи противоскольжения. Сильные осадки также повлияли на работу международного аэропорта Мадрида Барахас. В результате были отмены 70 рейсов, еще шесть самолетов были направлены в другие аэропорты.
Также сильный снегопад обрушился на Боснию и Герцеговину.
Полный прогноз погоды смотрите на Рамблере.
ТАСС: последние новости
Более 200 населенных пунктов ЦФО находятся под угрозой затопления во время половодья Водителей в Москве просят не парковать машины под деревьями из-за ухудшения погоды На Сахалине объявили лавинную опасность
 Ещё 6 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Порошенко поставили ультиматум по Крыму226
Мясорубка в Гудаури36
Умер Александр Павловский3
В ООН сорвали выступление России212
Третья мировая война наступила для Климкина115
Видео
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
00:53
Взбесившийся подъемник сбросил туристов
Происшествия
03:10
Имущество семьи Фриске решили выставить на торги
Шоу-бизнес
01:18
«Мужчину придавило между двумя подъемниками»
Происшествия
01:17
В Кремле порассуждали о явке на президентских выборах
Политика Выборы 2018
03:16
Группа «Пикник» попала в ДТП
Происшествия Шоу-бизнес
01:52
Ветлицкая неожиданно набросилась на Джигарханяна
Шоу-бизнес
03:17
Полиция Грузии возбудила дело после трагедии в Гудаури
Происшествия
03:10
Рассказали про последний фильм Мордюковой
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение