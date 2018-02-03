Москвичей ждет «самый мощный февральский снегопад за столетие»

Какая погода ждёт москвичей в ближайшие дни

«Будет облачно, пройдёт снег, мокрый снег, после полудня осадки временами будут сильными. В начале дня местами возможно образование очагов тумана. Максимальная температура воздуха в столице составит от нуля до +2 °С, в Подмосковье ожидается от -2 °С до +2 °С», — цитирует РИА Новости сообщение центра. Москву и Московскую область в эти выходные ожидает сильный снегопад. По данным столичного метеобюро, в субботу может выпасть 10-15 см снега. Интенсивные осадки будут сопровождаться низким давлением. Усиление ветра и обильный снег могут привести к метели и заносам на дорогах. При этом воздух в субботу прогреется до +2 °С. Однако к вечеру воскресенья температура начнёт снижаться, и в понедельник ожидается -10…-12 °С. В Москве в субботу, 3 февраля, ожидаются мокрый снег, туман и температура до +2 °С. На территории столичного региона может выпасть от трети до половины месячной нормы осадков. Атмосферное давление будет ниже нормы. Об этом сообщили в центре погоды «Фобос».

По словам синоптиков, атмосферное давление в субботу будет ниже нормы и составит 740 миллиметров ртутного столба. Ветер — южный, 4-9 метров в секунду.

В центре отметили, что сегодня на погоду столичного региона окажет влияние очень активная фронтальная волна с юго-запада.

«По самым скромным подсчётам, в Москве может выпасть 10-15 см снега. Это довольно много для города. Не исключено, что как минимум половина месячной нормы выпадет. Тем более в феврале месячная норма — всего 36 мм. Не исключено, что это будут самые сильные февральские снегопады за последнее столетие», — рассказала RT главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова. В метеобюро Москвы не исключили, что в столице ожидаются самые сильные снегопады для февраля этого столетия.

«Самая ненастная погода»

В выходные москвичей ждёт самая ненастная погода за всю зиму, отметила специалист.

«В выходные дни погода будет самая ненастная за текущий зимний период. Это очень редкое явление, когда погоду будут определять сразу два циклона. Это циклон с Балтики, который относится к категории южных и центр этого циклона будет как раз в Москве, там будет циркулировать очень контрастный воздух и по температуре и по влажности. Поэтому процесс будет протекать очень активно», — сообщила она.

По словам специалиста, в ночь на субботу, 3 февраля, столицу будет пересекать тёплый атмосферный фронт, ожидается выпадение 1-2 см снега.

«Температура воздуха начнёт понижаться, потому что мы постепенно будет перемещаться в тыл циклона. В утренние часы в Москве уже будет -3°С -5°С, на дорогах образуется гололедица, будет снежный накат на протяжении выходных. За счёт прохождения холодного фронта днём в воскресенье может выпасть ещё 5-10 см снега», — рассказала Позднякова. В воскресенье, 4 февраля, в течение ночи сохранится временами снег, выпадет от 2 до 4 см.

По её словам, в понедельник, 5 февраля, прогнозируется снег — за ночь может выпасть до 3 см осадков. Кроме того, сохранится гололедица и последует резкое понижение температуры.

«Если в субботу днём температура около нуля. В воскресенье она будет понижаться, максимальная будет -3 °С -5°С. То в ночь на понедельник температура уже будет -10°С -12°С. В течение всего понедельника температура будет понижаться и не исключено, что к вечеру температура будет порядка -15 градусов. То есть нас ожидают резкие колебания температуры», — сообщила метеоролог.

Южный циклон

«Уже в течение дня опустится до -10…12 °С. Интенсивность осадков несколько ослабеет, но ветер будет по-прежнему с порывами до 15-20 м/с», — рассказал он RT. О том, что с понедельника, 5 февраля, начнётся резкое понижение температуры, сообщил и директор Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Во вторник погода в определённой степени улучшится. Мы не прогнозируем сильного ветра, снег будет от слабого до умеренного, но температурный фон заметно понизится. Ночные температуры -12…17 °С, а днём тоже не жарко — от -9 °С до -14 °С», — добавил синоптик.

«Дело в том, что на Москву с Чёрного моря перемещается южный циклон. Несмотря на «ласковое» название южный, эти циклоны, как правило, приносят большие проблемы для жителей страны и в частности для жителей европейской России», — объяснил он. По его словам, за три дня — субботу, воскресенье и понедельник — может выпасть порядка 25-30 мм снега.

Агентство городских новостей «Москва»

Директор Гидрометцентра предупредил, что интенсивные осадки и усиление ветра приведут к метели и заносам на дорогах.

Он подчеркнул, что и в субботу, и в воскресенье осадки будут выпадать как в виде мокрого снега, так и в виде лёгкого, «пушистого» снега. Поэтому заносы на дорогах будут ещё более заметны.

Что касается давления, то в связи с движением южного циклона оно будет понижаться.

«Я бы не сказал, что такие колебания давления очень сильно сказываются. Вот резкие изменения температуры, когда в субботу будет 0 °С, а в понедельник — уже -10…-12 °С. Самое главное — ветровой режим и осадки — вот это будет по-настоящему некомфортная погода, поскольку метель, заносы, транспорт будет с трудом перемещаться», — отметил Вильфанд. Но это не будет катастрофически, рекордно низкое давление. Около 733…736 мм рт.ст. — ниже, чем обычно, но не рекордно. А с 5-го числа начнётся повышение давления.

Штормовое предупреждение

Директор Гидрометцентра сообщил, что чуть южнее Москвы — в Центрально-Чернозёмных областях, в Калужской, Тульской областях — кроме снега и мокрого снега прогнозируется ещё и дождь, поскольку температура там будет выше нулевой отметки — до +3 °С. Наиболее же сильные осадки ожидаются в Тульской, Рязанской и Владимирской областях.

Напомним, в Центральном федеральном округе (ЦФО) на 4—5 февраля объявлено штормовое предупреждение. Об этом говорится на сайте Гидрометцентра России.

«Активный южный циклон в выходные станет причиной ухудшения погодных условий в областях центра Европейской России», — сообщили синоптики.

Отмечается, что под влиянием активного южного циклона в большинстве областей ЦФО ожидается сильный снег, мокрый снег, ветер будет усиливаться до 15—20 м/с.

Жителей Московского региона также предупредили, что 3 февраля ожидается сильный снег, метель и усиление ветра с порывами до 12—17 м.

Работа транспорта

«При обильных осадках в Москве уборка вестибюлей и лестничных сходов производится чаще, что позволяет избежать травмирования пассажиров и попадания грязи в механизм эскалатора, также проводится постоянный мониторинг течей и влажности для предотвращения сбоев движения, вызванных неисправностью электрооборудования», — сообщили в информационном центре транспортного комплекса. Накануне, 2 февраля, службы московского метрополитена перевели на усиленный режим работы из-за снегопада.

Кроме того, к снегопаду также полностью подготовлен наземный городской транспорт. В настоящий момент на маршрутах в столице курсируют свыше 6,5 тысячи автобусов, троллейбусов и трамваев.

«Рекомендуем, по возможности, отказаться от использования личного автомобиля при передвижении по городу — это позволит сделать поездку более прогнозируемой. Во избежание роста числа ДТП и осложнения дорожно-транспортной ситуации в связи с непогодой ЦОДД просит автомобилистов быть внимательными и аккуратными на дорогах», — говорится в сообщении. Центр организации дорожного движения Москвы призывает водителей быть внимательными на дороге в связи со снегопадом.