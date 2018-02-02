Гидрометцентр объявил штормовое предупреждение в ЦФО на 4-5 февраля

"Штормовое предупреждение о комплексе неблагоприятных метеорологических явлений по Центральному федеральному округу. Под влиянием активного южного циклона, который будет перемещаться через территорию Центрального федерального округа (ЦФО) с юго-запада на северо-восток 4-5 февраля, в большинстве областей ЦФО ожидается сильный снег, мокрый снег, на юге 4 февраля — дождь, налипание мокрого снега на проводах и деревьях, гололед, при снеге — метель", — говорится в сообщении. Гидрометцентр России объявил штормовое предупреждение на 4-5 февраля в Центральном федеральном округе (ЦФО) из-за приближения южного циклона, который принесет сильные снегопады в регион. Сообщение об этом появилось на сайте Гидрометцентра России.

По данным Гидрометцентра, в воскресенье и понедельник ожидается усиление ветра до 15-20 м/с, на дорогах образуются снежные заносы, местами гололедица.

4 февраля температура воздуха в регионе составит -3…-10 градусов, в южной половине округа теплее: от 0 до 5 градусов. 5 февраля столбики термометров опустятся до -8…-15 градусов, на востоке до -2…-7 градусов.