На Москву надвигается циклон из Франции

На смену морозам в европейскую часть России придет оттепель. Вместе с повышением температур ожидаются и снегопады. Мощный циклон накроет Москву и Санкт-Петербург, передает телеканал «МИР 24».

По словам синоптиков, атмосферный фронт идет со стороны Франции, где из-за сильных осадков увеличился уровень Сены. Вода в реке поднялась уже больше, чем на пять метров, и ее высота продолжает расти со скоростью 1-2 см в час. В результате многие прибрежные улицы оказались затоплены, закрыты одна из основных линий скоростных пригородных поездов и несколько туристических достопримечательностей. В Лувре готовят к эвакуации экспонаты.

Из-за наводнений в некоторых регионах страны объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности. Но самая сложная ситуация сложилась в пригородах Парижа: там более тысячи домов остались без света.