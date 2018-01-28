Ещё
На Москву надвигается циклон из Франции
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На Москву надвигается циклон из Франции 

Мир24 2 часа назад
На смену морозам в европейскую часть России придет оттепель. Вместе с повышением температур ожидаются и снегопады. Мощный циклон накроет Москву и Санкт-Петербург, передает телеканал «МИР 24».
По словам синоптиков, атмосферный фронт идет со стороны Франции, где из-за сильных осадков увеличился уровень Сены. Вода в реке поднялась уже больше, чем на пять метров, и ее высота продолжает расти со скоростью 1-2 см в час. В результате многие прибрежные улицы оказались затоплены, закрыты одна из основных линий скоростных пригородных поездов и несколько туристических достопримечательностей. В Лувре готовят к эвакуации экспонаты.
Из-за наводнений в некоторых регионах страны объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности. Но самая сложная ситуация сложилась в пригородах Парижа: там более тысячи домов остались без света.
Полностью прогноз погоды смотрите на Рамблере
Мир24: последние новости
Аномальные морозы в Казахстане: птицы замерзают на лету И метет, и сыро: циклон после Сахалина пришел в Магадан В Алматы ударили 30-градусные морозы
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Опоздали на неделю»: Как Украина пыталась сохранить Крым78
В семье Максаковой произошла новая трагедия62
Джигарханян сделал скандальное заявление73
Панин вновь шокировал общественность31
США загнали себя в ловушку санкциями против РФ445
Видео
01:19
«Опоздали на неделю»: Как Украина пыталась сохранить Крым
Политика Конфликты
00:00
Россияне хотят наказать танцующих курсантов
Общество
01:19
Джигарханян сделал скандальное заявление
Шоу-бизнес
03:27
На Москву надвигается циклон из Франции
Погода Новости Москвы
02:49
В семье Максаковой произошла новая трагедия
Шоу-бизнес
01:04
США загнали себя в ловушку санкциями против РФ
Экономика
00:00
Японец искупался в Якутии при ‐60°C
В мире
01:09
Авиация возобновила поиски судна «Восток»
Катастрофы Азия
01:30
Панин вновь шокировал общественность
Шоу-бизнес
00:00
Белоруссия сняла пародию «Satisfaction»
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение