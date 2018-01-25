Россиян предостерегли от поездок в Европу

МИД России предостерег граждан от поездок в ряд стран Европы из-за опасных метеоусловий. Соответствующую информацию ведомство разместило в аккаунте Департамента Ситуационно-кризисный центр в Twitter.

Так, рекомендуется избегать поездок в Испанию, где «оранжевый» уровень опасности объявлен из-за порывистого ветра и волнения на море, во Францию — из-за осадков и подтопления. Также ведомство предупредило о порывистом ветре в Греции и ураганном ветре с грозами и дождями в Италии.

С 22 января сохраняется «оранжевый» уровень опасности в Австрии, Швейцарии, Германии и Норвегии из-за опасности схода лавин ввиду большого количества осадков и порывистого ветра.

Ранее сообщалось, что из-за мощных ливней уровень воды в реке Сене поднялся более чем на 3,3 метра. Это вызвало подтопление центральной части города, остановку движения общественного транспорта и катеров.