Ещё
Россиян предостерегли от поездок в Европу
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Россиян предостерегли от поездок в Европу 

Lenta.ru 5 часов назад
Фото: ТАСС
МИД России предостерег граждан от поездок в ряд стран Европы из-за опасных метеоусловий. Соответствующую информацию ведомство разместило в аккаунте Департамента Ситуационно-кризисный центр в Twitter.
>> На Россию надвигается мощный циклон
Так, рекомендуется избегать поездок в Испанию, где «оранжевый» уровень опасности объявлен из-за порывистого ветра и волнения на море, во Францию — из-за осадков и подтопления. Также ведомство предупредило о порывистом ветре в Греции и ураганном ветре с грозами и дождями в Италии.
С 22 января сохраняется «оранжевый» уровень опасности в Австрии, Швейцарии, Германии и Норвегии из-за опасности схода лавин ввиду большого количества осадков и порывистого ветра.
Ранее сообщалось, что из-за мощных ливней уровень воды в реке Сене поднялся более чем на 3,3 метра. Это вызвало подтопление центральной части города, остановку движения общественного транспорта и катеров.
Lenta.ru: последние новости
Заледеневших из-за аномальных морозов казахских зверей сняли на видео Непослушных любителей купаний при минус 60 в Норильске ждет особый разговор В сети восхитились выдержке проехавшегося в сорокаградусный мороз сибиряка
 Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В России впервые признали однополый брак348
Близкие рассказали о предсмертных муках Сенчиной10
«Я не собирался никого убивать»: нападение в Самаре179
США предали курдов360
На Украине разбился вертолет75
Видео
02:59
Китай создал «летающий радар» против «невидимок»
Азия Армия
00:49
Террористы на танке передавили террористов
Ближний Восток Армия
02:07
Дозаправка «Русских Витязей» и «Соколов России» попала на видео
Войска Армия
02:31
На Россию надвигается мощный циклон
Общество Новости Москвы
01:02
Пьяные зигзаги: снесенная остановка и труп в багажнике
Происшествия
00:52
Близкие рассказали о состоянии Табакова
Шоу-бизнес
00:48
Шура нашел способ извиниться перед жителями Кургана
Шоу-бизнес
00:40
Первый канал приостановил проект «Летучий отряд»
Шоу-бизнес
00:31
Стала известна последняя воля Сенчиной
Шоу-бизнес
03:09
Скандал в Давосе. Порошенко попросил журналистку снять блузку
В мире Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение