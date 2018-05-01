Ещё
Прогноз погоды в Карелии: придется утеплиться
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
В России может появиться новый налог
В России может появиться новый налог

Прогноз погоды в Карелии: придется утеплиться 

Карельские вести 1 мая 2018
Фото: Карельские вести
В финале майских праздников в северных районах пройдет дождь со снегом.
Прогноз погоды представляет «Огни Карелии», «Праздник маркет».
2 мая в Карелии прогнозируется прохладная и дождливая погода. Как сообщает карельский гидрометцентр, в Петрозаводске в среду ожидается облачная погода, временами дождь. Ветер восточный, умеренный. Температура ночью +1, +3; днем +5, +7.
В целом по Карелии погодные условия будут более суровые. Ночью прогнозируются небольшие, местами умеренные осадки, а днем в большинстве районов следует ждать дождя, на — севере местами со снегом. В отдельных районах туман.
Температура ночью 0, +5, по северным районам местами до -5. Днем заметно потеплеет — до +3, +8, по южным районам местами до +13. Ветер восточных направлений, умеренный.
В самом северном районе Карелии — Лоухском — ночью температура опустится до -3, днем поднимается до +6. В самом южном — Олонецком — ночью ожидается +5, днем — +12 градусов.
По материалам: ptzgovorit.ru
Карельские вести: последние новости
Гидрометцентр РФ предупреждает о грозах и ливнях в Карелии США получили рекордное количество просьб об убежище от россиян Financial Times: Путин назначит Кудрина на высокий пост, передав ему экономические полномочия Медведева
Комментарии  Ещё 139 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украина пожаловалась на «беспредел» в Керченском проливе346
В Макдоналдсе в центре Москвы нашли трупы106
Россияне побили рекорд бегства в США379
ЦБ резко повысил курс доллара106
Путин обойдется без кортежа122
Видео
00:18
В Сирии разбился российский истребитель
Армия
00:59
Украина пожаловалась на «беспредел» в Керченском проливе
Политика Конфликты
00:18
Летчики пытались спасти Су-30СМ
Армия
00:24
Московский зоопарк проведет тематические экскурсии
Новости Москвы
00:15
Бородина укатила отдыхать без мужа
Шоу-бизнес
00:29
Жители столичного региона наблюдали редкий парад планет
Наука и техника Новости Москвы
00:28
В городе зацвели яблони и груши
Новости Москвы
00:28
В Москве расцвел Петров крест
Новости Москвы
31:31
Фестиваль ГТО пройдет 5 мая
Новости Москвы
00:16
Показали роскошный отдых украинского политика
Политика Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение