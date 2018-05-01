Прогноз погоды в Карелии: придется утеплиться

В финале майских праздников в северных районах пройдет дождь со снегом.

Прогноз погоды представляет «Огни Карелии», «Праздник маркет».

2 мая в Карелии прогнозируется прохладная и дождливая погода. Как сообщает карельский гидрометцентр, в Петрозаводске в среду ожидается облачная погода, временами дождь. Ветер восточный, умеренный. Температура ночью +1, +3; днем +5, +7.

В целом по Карелии погодные условия будут более суровые. Ночью прогнозируются небольшие, местами умеренные осадки, а днем в большинстве районов следует ждать дождя, на — севере местами со снегом. В отдельных районах туман.

Температура ночью 0, +5, по северным районам местами до -5. Днем заметно потеплеет — до +3, +8, по южным районам местами до +13. Ветер восточных направлений, умеренный.

В самом северном районе Карелии — Лоухском — ночью температура опустится до -3, днем поднимается до +6. В самом южном — Олонецком — ночью ожидается +5, днем — +12 градусов.