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Прогноз погоды на сегодня, 30 апреля
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Прогноз погоды на сегодня, 30 апреля 

Карельские вести 30 апреля 2018
Фото: Карельские вести
Подробности от Карельского гидрометцентра.
Прогноз погоды представляет «Огни Карелии», «Праздник маркет».
Сегодня, 30 апреля, в Петрозаводске ожидается облачная с прояснениями погода, днем кратковременные дожди. Ветер сменится, подует с востока и северо-востока. Температура воздуха ночью будет от 0 до +2, днем +9-11.
В целом по Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. Местами кратковременные осадки в виде дождя и дождя со снегом. Ночью на дорогах северных районов местами гололедица.
Температура воздуха ночью +4, -1, по северным районам до -6. Днем от +8, +13, у водоемов местами от +3 до +8.
В Костомукше +6°, возможен небольшой снег
В Сегеже +4, небольшой снег
В Сортавале +7, пасмурно.
Геомагнитная обстановка в норме.
По материалам: ptzgovorit.ru
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