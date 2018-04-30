Прогноз погоды на сегодня, 30 апреля

Подробности от Карельского гидрометцентра.

Прогноз погоды представляет «Огни Карелии», «Праздник маркет».

Сегодня, 30 апреля, в Петрозаводске ожидается облачная с прояснениями погода, днем кратковременные дожди. Ветер сменится, подует с востока и северо-востока. Температура воздуха ночью будет от 0 до +2, днем +9-11.

В целом по Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. Местами кратковременные осадки в виде дождя и дождя со снегом. Ночью на дорогах северных районов местами гололедица.

Температура воздуха ночью +4, -1, по северным районам до -6. Днем от +8, +13, у водоемов местами от +3 до +8.

Костомукше +6°, возможен небольшой снег

В Сортавале +7, пасмурно.

Геомагнитная обстановка в норме.