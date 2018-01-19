В Москву идут 20-градусные морозы

Крещенские морозы придут в Москву с опозданием: к следующим выходным ночная температура может опуститься до отметки в -20°С. Кроме того, погода решит компенсировать городу все бесснежные зимние недели и обрушит на столицу метели, а сибирский антициклон принесет высокое атмосферное давление.

В пятницу снегопады в Москве ослабеют, а температурный фон понизится, сообщили «Газете.Ru» в центре «Фобос». В течение дня облачно, днем с прояснениями. В крещенскую ночь температура опустится до -11…-6°С, днем будет немногим теплее. Ветер 19 января юго-восточный, 5-10 м/с, атмосферное давление — 743 мм рт. ст.

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К субботе с приближением нового фронтального раздела вероятность снегопадов вновь возрастет, а морозы немного ослабеют: ночью -10…-5°С, днем -8…-3°С. Ветер юго-восточный, 4-9 м/с, атмосферный фон немного ниже нормы: 740 мм рт. ст. В такую погоду, пожалуй, нет ничего более приятного, чем расположиться в кресле с новой или хорошо забытой старой книгой. А чашка чая или какао дополнит картину, которую одобрили бы самые ревностные поклонники жизненной философии хюгге.

21 января под натиском южного циклона в Москву придут новые снегопады. При этом температурный фон опередит норму на 4-5 градусов. А именно: ночью будет -8…-3°С, днем -7…-2°С. Ветер юго-восточный, с переходом вечером на северо-западный, 4-9 м/с, атмосферное давление в норме — 745 мм рт. ст. Напоминаем, что в этот день, как и каждое третье воскресенье месяца, вход в музеи, подчиняющиеся департаменту культуры Москвы, бесплатный. Поэтому прохладный день стоит провести в теплоте и не в обиде — а еще с пользой для ума.

В начале новой недели циклон покинет столицу, и в небе наконец-то начнет робко проглядывать солнце. С учетом того, что в декабре солнечные лучи попали на Москву всего шесть минут за месяц, советуем устроить небольшую прогулку в эти ясные моменты, чтобы запастись хотя бы толикой витамина D. Идеально подходит для этого обеденный перерыв: снег в понедельник синоптики обещают ночью и в первой половине дня. Температура для прогулки будет комфортной: -8…-3°С, и даже западный и юго-западный ветер, дующий утром со скоростью 5-10 м/с ослабнет днем. Атмосферное давление выше нормы, 749 мм рт. ст.

Во вторник на фоне роста атмосферного давления (сразу до 756 мм рт. ст.) в столичном регионе распогодится и заметно подморозит, -13…-8°С ночью и -10…-5°С в светлое время суток. Осадков 23 января не ожидается. Ветер переменный, слабый: 1-6 м/с. Раз уж морозы с каждым днем крепчают, стоит задуматься о том, как с ними бороться. Медики советуют лампы с теплым светом, сауну или даже очень короткое посещение солярия, если позволяет здоровье. Нелишним будет воспользоваться питательным кремом для лица и тела. А совсем забыть о царящей за окном зиме поможет поход в один из аквапарков или бассейнов: плавание разгонит кровь по телу и расслабит мышцы.

24 января, в среду, погода в столице будет сухой и холодной. Ночная температура, как ожидается, окажется аналогичной показателям вторника, днем же столбики термометров не поднимутся выше -11…-6°С. Но дремать прелестному другу в такой день чудесный, скорее всего, не удастся, поскольку шум от лопат дворников по утрам никто, увы, не отменял. Атмосферное давление повысится до 760 мм рт. ст., скорость ветра восточной четверти будет 1-6 м/с.

К четвергу гребень сибирского антициклона начнет кошмарить горожан и опустит температуру в столице до -18…-13°С ночью и -15…-10°С днем, поэтому в 2018 году Татьянин день имеет все шансы повторить описание Чехова: «В этом году было выпито все, кроме Москвы-реки, которая избегла злой участи благодаря только тому обстоятельству, что она замерзла». Ветер 25 января ожидается восточной четверти, 1-6 м/с, атмосферное давление самое высокое за неделю, 762 мм рт. ст.

В последний рабочий день на следующей неделе мороз в столичном регионе достигнет своего апогея. О шубе в такую погоду начнут мечтать не только дамы, но и кавалеры, их дети и даже, возможно, домашние питомцы, у которых, в общем-то, и свой ценный мех имеется. Температура воздуха ночью 26 января составит -20…-15°С, а днем -17…-12°С. Осадков не ожидается, ветер юго-восточный, 2-7 м/с. Атмосферный фон высокий: 758 мм рт. ст.

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