МЧС объявило экстренное предупреждение в Москве из-за непогоды

В Москве объявлено экстренное предупреждение в связи с неблагоприятными метеоусловиями. Об этом сообщили в пресс-службе столичного ведомства.

Экстренное предупреждение о неблагоприятных метеорологических явлениях (усиление ветра, метель, гололед). В ближайшие 1-3 часа с сохранением ночью 19 января ожидается снег, местами сильный, метель…https://t.co/PEmtuveCTh— МЧС МОСКВЫ (@emercom_press) 18 января 2018 г.

«В связи с влиянием фронтальной зоны в Москве и Московской области в ближайшие 1-3 часа с сохранением ночью 19 января ожидается снег, местами сильный, метель», — говорится в сообщении.

Скорость юго-восточного ветра может достигать 12-17 м/с.

В ведомстве рекомендовали водителям соблюдать скорость и дистанцию на дорогах, не делать резких манёвров, обгонов и перестроений, не парковать автомобили под слабо укреплёнными конструкциями.

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Ранее сообщалось, что в Москве 19 января объявлен «жёлтый» уровень опасности из-за усиления ветра.

Кроме того, как предавало URA.RU, МЧС по ХМАО предупредило жителей региона о сильных морозах.

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