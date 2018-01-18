В Москве объявлено экстренное предупреждение в связи с неблагоприятными метеоусловиями. Об этом сообщили в пресс-службе столичного ведомства.
Экстренное предупреждение о неблагоприятных метеорологических явлениях (усиление ветра, метель, гололед). В ближайшие 1-3 часа с сохранением ночью 19 января ожидается снег, местами сильный, метель…https://t.co/PEmtuveCTh— МЧС МОСКВЫ (@emercom_press) 18 января 2018 г.
«В связи с влиянием фронтальной зоны в Москве и Московской области в ближайшие 1-3 часа с сохранением ночью 19 января ожидается снег, местами сильный, метель», — говорится в сообщении.
Скорость юго-восточного ветра может достигать 12-17 м/с.
В ведомстве рекомендовали водителям соблюдать скорость и дистанцию на дорогах, не делать резких манёвров, обгонов и перестроений, не парковать автомобили под слабо укреплёнными конструкциями.
Ранее сообщалось, что в Москве 19 января объявлен «жёлтый» уровень опасности из-за усиления ветра.
Кроме того, как предавало URA.RU, МЧС по ХМАО предупредило жителей региона о сильных морозах.
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