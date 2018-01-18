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Европу парализовало
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«Олимпийское перемирие» оказалось под угрозой
«Олимпийское перемирие» оказалось под угрозой

Снежный апокалипсис: ураганные ветра и невиданные сугробы парализовали Европу 

Вести.Ru 1 час назад

В то время как жители Оймякона, где температура опускается ниже 60 градусов, недоумевают: что в этом такого страшного, и почему о них пишут зарубежные СМИ, жизнь в Европе оказалась практически парализована из-за второй с начала нового года волны снегопадов.

Аэропорт Амстердама Схипхолл из-за этого отменил все рейсы, приостановлено и железнодорожное сообщение. В семи провинциях Нидерландов в связи с ураганным ветром объявлен самый высокий — красный, уровень тревоги, передает РИА Новости.

Королевский метеорологический институт Нидерландов предупреждает: в некоторых зонах скорость ветра достигает 110-130 километров в час.

Ветер уже вызвал разрушения в ряде районов страны: повалены деревья и повреждены крыши домов. Согласно прогнозу синоптиков, ураганный ветер сохранится до вечера 18 января и будет перемещаться с запада на северо-запад.

В Бельгии поезда ходят с перебоями, а в Германии свирепствует циклон Фредерике. Там под штормовым ветром ломаются деревья, повреждены кровли десятков строений, передает "Россия 24".

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На значительной части страны объявлен красный уровень тревоги. Метеослужба предупредила об ураганном ветре до 130 километров в час на низменностях и до 160 — в горах.

Снегопады частично парализовали дорожное движение и в Великобритании, почти 300 школ закрыты в Северной Ирландии. Пропустят уроки и шотландские школьники. Скоростные трассы ряда стран Европы утопают в сугробах, так что многим водителями пришлось провести ночь на 18 января в пробках.

Полный прогноз погоды смотрите на Рамблере.

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