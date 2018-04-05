Жителям Алтайского края советуют готовиться к откачке воды и эвакуации

МЧС рекомендует жителям Алтайского края подготовиться к возможным подтоплениям и эвакуации. С 6 по 9 апреля в нескольких регионах России ожидается резкое потепление до +10… +15 градусов (местами +18 градусов), что вызовет интенсивное таяние снега.

«Уже сегодня в предгорных районах начнет ощущаться влияние юго-западного выноса теплых воздушных масс из районов Средней Азии, которые обеспечат положительные дневные температуры и запустят процесс снеготаяния», — сообщили в МЧС.

Возможны разливы рек, подтопления жилья склоновыми стоками.

6 апреля наиболее неблагоприятная ситуация может сложиться в Алейском Рубцовском , Усть-Калманском, Шипуновском, Усть-Пристанском, Красногорском, Чарышском, Краснощековском, Солтонском, Советском, Солонешенском, Петропавловском, Алтайском районах и городах Алейск и Рубцовск.

Населению, чьи дома расположены в низинах, рекомендуют вывезти снег, прочистить сточные канавы, приготовить приспособления для откачки воды. Также следует подготовиться к возможной эвакуации.

Телефон пожарно-спасательной службы МЧС России 101.