Жителям Алтайского края советуют готовиться к откачке воды и эвакуации 

МЧС рекомендует жителям Алтайского края подготовиться к возможным подтоплениям и эвакуации. С 6 по 9 апреля в нескольких регионах России ожидается резкое потепление до +10… +15 градусов (местами +18 градусов), что вызовет интенсивное таяние снега.
«Уже сегодня в предгорных районах начнет ощущаться влияние юго-западного выноса теплых воздушных масс из районов Средней Азии, которые обеспечат положительные дневные температуры и запустят процесс снеготаяния», — сообщили в МЧС.
Возможны разливы рек, подтопления жилья склоновыми стоками.
6 апреля наиболее неблагоприятная ситуация может сложиться в Алейском, Рубцовском, Усть-Калманском, Шипуновском, Усть-Пристанском, Красногорском, Чарышском, Краснощековском, Солтонском, Советском, Солонешенском, Петропавловском, Алтайском районах и городах Алейск и Рубцовск.
Населению, чьи дома расположены в низинах, рекомендуют вывезти снег, прочистить сточные канавы, приготовить приспособления для откачки воды. Также следует подготовиться к возможной эвакуации.
Телефон пожарно-спасательной службы МЧС России 101.