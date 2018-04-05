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Жителям Алтайского края советуют готовиться к откачке воды и эвакуации
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Жителям Алтайского края советуют готовиться к откачке воды и эвакуации 

АиФ — Алтай 1 час назад
Фото: АиФ - Алтай
МЧС рекомендует жителям Алтайского края подготовиться к возможным подтоплениям и эвакуации. С 6 по 9 апреля в нескольких регионах России ожидается резкое потепление до +10… +15 градусов (местами +18 градусов), что вызовет интенсивное таяние снега.
«Уже сегодня в предгорных районах начнет ощущаться влияние юго-западного выноса теплых воздушных масс из районов Средней Азии, которые обеспечат положительные дневные температуры и запустят процесс снеготаяния», — сообщили в МЧС.
Возможны разливы рек, подтопления жилья склоновыми стоками.
6 апреля наиболее неблагоприятная ситуация может сложиться в Алейском, Рубцовском, Усть-Калманском, Шипуновском, Усть-Пристанском, Красногорском, Чарышском, Краснощековском, Солтонском, Советском, Солонешенском, Петропавловском, Алтайском районах и городах Алейск и Рубцовск.
Населению, чьи дома расположены в низинах, рекомендуют вывезти снег, прочистить сточные канавы, приготовить приспособления для откачки воды. Также следует подготовиться к возможной эвакуации.
Телефон пожарно-спасательной службы МЧС России 101.
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