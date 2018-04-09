МЧС предупреждает об ухудшении погоды в Алтайском крае

Дождь, мокрый снег, сильные порывы ветра до 17-22 м/с ожидаются в Алтайском крае 10 апреля. Особенно неблагоприятная погода, по прогнозам, будет в предгорных и северо-западных районах края. Сильные осадки спровоцируют ухудшение паводковой ситуации.

МЧС рекомендует жителям соблюдать правила безопасного поведения: держаться подальше от старых деревьев и строений, оставить транспорт на открытых участках. Возможны перебои в электроснабжении, увеличение числа ДТП, подтопление жилья.

Если дом находится в низине, нужно убрать повыше продукты, документы, электроприборы; заготовить мешки с песком для защиты от воды; прочистить водостоки.