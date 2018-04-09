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МЧС предупреждает об ухудшении погоды в Алтайском крае
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МЧС предупреждает об ухудшении погоды в Алтайском крае 

АиФ — Алтай 26 минут назад
Фото: АиФ - Алтай
Дождь, мокрый снег, сильные порывы ветра до 17-22 м/с ожидаются в Алтайском крае 10 апреля. Особенно неблагоприятная погода, по прогнозам, будет в предгорных и северо-западных районах края. Сильные осадки спровоцируют ухудшение паводковой ситуации.
МЧС рекомендует жителям соблюдать правила безопасного поведения: держаться подальше от старых деревьев и строений, оставить транспорт на открытых участках. Возможны перебои в электроснабжении, увеличение числа ДТП, подтопление жилья.
Если дом находится в низине, нужно убрать повыше продукты, документы, электроприборы; заготовить мешки с песком для защиты от воды; прочистить водостоки.
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 Ещё 335 источников 
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