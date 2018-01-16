Крещенские морозы надует ветром

Синоптики рассказали, какой будет зима в Москве

Синоптики обнародовали прогноз на зиму в Москве. Оставшиеся дни января в столице будет холоднее, чем в первой половине месяца, но крещенские морозы окажутся не такими суровыми, как обычно: дискомфорт горожане будут испытывать не из-за низкой температуры, а из-за очень сильного ледяного ветра. Февраль и март, по словам метеорологов, будут соответствовать климатической норме или даже немного превышать привычные для этого сезона показатели.

Глава Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд рассказал о прогнозах на ближайшее время. Так, 17, 18 и 19 января ожидается резкое усиление ветра, из-за чего в среду, 17 января, был даже объявлен «желтый», то есть третий из пяти, уровень погодной опасности. Ночью 17 и 18 января будет морозно, -10.. -8°С, днем температура поднимется до -6… -4°С в среду и -5…-3°С в четверг. Также прогнозируются осадки: если 17 января снег выпадет только ночью, то 18 января столицу ждет настоящая метель.

Крещение в Москве выдастся относительно теплым (-9…-7°С), однако из-за ветра 12-17 м/с и метели будет казаться, что город превратился во владения Снежной королевы.

«Температура в ночь на 19 января будет выше нормы на два-три градуса. Ощущение холодной погоды будет связано с порывистым ветром и влажностью воздуха, которая составит более 90%. Создастся ощущение, что температура ниже на 10 градусов», — заявил «Газете.Ru» глава Гидрометцентра.

Именно ледяной ветер, а не суровые морозы, будет представлять наибольшую опасность здоровью «моржей», собирающихся окунуться в прорубь. То есть, конечно, больше опасности представляет купание в не оборудованных для этого местах, но речь про законопослушных верующих. А их, по данным МЧС, становится все больше: со 112 тыс. человек в 2015 году до 170 тыс. человек в 2017 году.

>> В Москве объявлен «жёлтый» уровень опасности

Синоптики отмечают, что самая низкая температура в крещенскую ночь наблюдалась 19 января 1942 года — тогда она составила -42,1°С. При этом Роман Вильфанд подчеркнул, что крещенская ночь не самая холодная ночь января. «Она является одной из самых теплых», — заявил он.

Вильфанд также отметил, что температура ниже -20°С в крещенскую ночь наблюдалась лишь в 13-14% от всей истории метеонаблюдений в стране, а ниже -15°С столбики термометров 19 января показывают каждые три года.

Глава Гидрометцентра добавил, что в XXI веке самая низкая температура 19 января наблюдалась в 2006 году — тогда она составила -30,8°С. При этом годом ранее термометры показали всего -6,4°С, а год спустя, в 2007, и вовсе +3,6°С.

«Температурный фон очень варьируется», — считает главный метеоролог.

Что касается прогнозов на вторую половину зимы, то температурные показатели февраля ожидаются около и выше климатической нормы. «При этом вторая половина января будет существенно холоднее, чем первая. Температурный фон ожидается выше нормы на 2 градуса. 20-21 января температура днем составит -7…-2°С, а ночью -10…-5°С. Самые холодные сутки придутся на 31 января и 1 февраля — в эти дни температура составит -10,1°С», — сообщил Роман Вильфанд.

Март синоптики ожидают теплый. «Однако для европейской части России это еще не весенний месяц. Высота снежного покрова в первой декаде марта самая высокая. Вообще весна у метеорологов начинается с 21 марта — именно эта дата является началом естественного для атмосферы весеннего сезона», — подчеркнул глава Гидрометцентра.

Если подводить итоги ушедшего года, то для России 2017-й был самым теплым годом за весь период наблюдений. Москвичи, настрадавшиеся минувшим холодным летом, могут не согласиться, но, по официальным метеорологическим данным, среднегодовая температура в стране была выше нормы.

Столичный декабрь, например, называют одним из самых теплых за всю историю метеонаблюдений: температура была на 5,8 градусов выше нормы. Но в то же время он был и самым темным: солнце в Москве за весь месяц светило всего шесть-семь минут.

«По расчетам, которые провели в обсерватории Московского государственного университета на географическом факультете, оказалось, что на весь декабрь продолжительность солнечного сияния составила всего 0,1 часа. Многие люди, узнав об этом, говорят: «Ну, теперь понятно, почему депрессия была», — добавил директор Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Однако в целом ничего необычного с точки зрения климата в Москве в 2017 году не произошло: по температурному фону столица находится на 15-16 месте среди других субъектов РФ.

Полный прогноз погоды смотрите на Рамблере.