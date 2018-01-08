В МЧС выступили с серьезным предупреждением

Штормовое предупреждение объявили в московском регионе до конца 8 января

Сильный ветер ожидает столичный регион. Штормовое предупреждение об этом объявили до конца понедельника, 8 января, сообщил "Интерфакс" со ссылкой на городское метеобюро.

По прогнозам синоптиков, на Москву и область обрушится сильный ветер с порывами 15 метров в секунду и выше. Ожидается, что шквалистый ветер не утихнет до 24:00 8 января.

По данным сайта Гидрометцентра России, в регионе объявлен «желтый» уровень погодной опасности, когда погода потенциально опасна.

Где-то ветер может достигать 13–18 метров в секунду.

Ранее синоптики предупредили жителей московского региона о надвигающихся морозах после теплых праздников. Они также сообщили о сильном ветре и посоветовали теплее одеваться.