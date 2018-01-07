Ещё
В МЧС выступили с предупреждением
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

МЧС предупредило о снеге и гололедице в Московском регионе 7— 8 января 

RT на русском 3 часа назад
Фото: РИА Новости

С 16:00 воскресенья, 7 января, до понедельника, 8 января, в Москве и Подмосковье ожидается усиление ветра, осадки и сильная гололедица. Об этом сообщает МЧС России по столице.

«В Москве и Московской области начиная с северо-западных районов ожидается усиление северо-западного ветра порывами 15 — 20 м/с, небольшие, местами умеренные осадки (дождь, мокрый снег, снег), местами налипание мокрого снега, переход температуры воздуха через 0° в сторону отрицательных значений, на дорогах сильная гололедица», — говорится в сообщении.

Также утром 8 января ожидается усиление ветра с порывами до 13 — 18 м/с, снег, мокрый снег и гололедица.

Как отмечается, местами возможно ухудшение видимости и налипание мокрого снега на проводах и деревьях.

Ранее в Росгидромете рассказали, что на следующей неделе жителям Московского региона стоит ожидать плавного понижения температуры, а не резкого похолодания.

RT на русском: последние новости
В Гидрометцентре рассказали о погоде на Рождество в Москве На Рождество в Москве повторён температурный рекорд за всю историю наблюдений Ростуризм призвал соблюдать меры безопасности из-за схода лавин в Италии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В московском метро хотели скрыть новогодний взрыв
В Стокгольме у станции метро прогремел взрыв
Французская певица Франс Галль умерла от рака
Войнам криминальных авторитетов в Москве положили конец
Россия заявила о беспределе ЕС
Видео
00:13
В Ирландии мужчина сыграл в футбол с ураганом
Катастрофы В мире
02:05
Заставшему девушку с любовником шахтеру выстрелили в лицо
Происшествия Криминал
06:00
Турок с дубинкой устроил засаду на Санта-Клауса
В мире Происшествия
00:38
В Новой Гвинее эвакуировали остров из-за вулкана
Катастрофы В мире
00:33
Разведчики ВВО перехватили «противника» в лесу
Войска Армия
00:46
В Пиренеях сноубордист устроил гонки с лавиной
Происшествия Катастрофы
46:59
Украина требует назвать «оккупацией» пребывание в СССР
Украина В мире
00:49
Водитель дорогой иномарки сбил ребенка и поехал дальше
ДТП Происшествия
00:00
Видео с зажаренной «рыбой-зомби» вызвало споры
Безумный мир
00:34
Россиянин спас ребенка от акул
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение