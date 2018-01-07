В МЧС выступили с предупреждением

МЧС предупредило о снеге и гололедице в Московском регионе 7— 8 января

С 16:00 воскресенья, 7 января, до понедельника, 8 января, в Москве и Подмосковье ожидается усиление ветра, осадки и сильная гололедица. Об этом сообщает МЧС России по столице.

«В Москве и Московской области начиная с северо-западных районов ожидается усиление северо-западного ветра порывами 15 — 20 м/с, небольшие, местами умеренные осадки (дождь, мокрый снег, снег), местами налипание мокрого снега, переход температуры воздуха через 0° в сторону отрицательных значений, на дорогах сильная гололедица», — говорится в сообщении.

Также утром 8 января ожидается усиление ветра с порывами до 13 — 18 м/с, снег, мокрый снег и гололедица.

Как отмечается, местами возможно ухудшение видимости и налипание мокрого снега на проводах и деревьях.

Ранее в Росгидромете рассказали, что на следующей неделе жителям Московского региона стоит ожидать плавного понижения температуры, а не резкого похолодания.