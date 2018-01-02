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На юг России надвигается 10-летний цикл похолодания
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Ученые объяснили изменения климата на юге России 

Деловая газета «Взгляд» 4 часа назад
Фото: depositphotos.com

Суровые зимы, которые наблюдаются на юге России в последние насколько лет — это предвестники десятилетнего цикла похолодания, который начнется с 2018 года, рассказал председатель Южного научного центра РАН академик Геннадий Матишов.

«Климат цикличен, и с 2018 года юг России ждет десятилетний период похолодания», — передает РИА «Новости» слова академика. Матишов рассказал, что признаки наступающего похолодания можно было наблюдать последние несколько лет.

Так, например, в самые холодные зимы 2007 и 2012 годов продолжительность ледостава на Каспийском и Азовском морях достигала 80 дней. А на Нижнем Дону и в Таганрогском заливе лет теперь стоит с декабря по март, хотя раньше его можно было видеть в этом месте только в феврале.

Юг России ждут аномальные холода

Академик рассказал также, что на юге отмечаются необычно прохладная веста.

«В первом полугодии 2017 года температура была ниже климатической нормы. Дождливая погода привела к поздней вегетации, из-за чего был неурожай плодовых культур — ранние фрукты подгнивали, а большинство плодов не успели налиться», — отметил он.

Академик отметил, что помимо улова рыбы и уменьшения урожая фруктов и ягод, аномалия может повредить судоходству.

«Для обеспечения судоходства в этой связи нужно увеличивать количество ледоколов, учитывать изменения климата при посевных работах, в сфере животноводства», — заключил Матишов.

Напомним, Гидрометцентр назвал 2017 год самым теплым в России за всю историю наблюдений.

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