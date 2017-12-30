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50 тысяч человек остались без света в Канаде
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Ледяной дождь оставил без света более 50 тыс. человек в Канаде 

Рамблер 3 часа назад
Фото: РИА Новости

Ледяной дождь оставил без электричества около 56 тысяч жителей канадской провинции Британская Колумбия. Под тяжестью ледяной корки обрушились деревьев и оборваны линии электропередачи в регионе, сообщила в Twitter пресс-служба электрокомпании BC Hydro.

«В настоящее время около 56 тыс. потребителей без света. Среди наиболее пострадавших мест Абботсфорд и Мишен», — говорится в сообщении. Чтобы устранить обрывы линий электропередач, сюда переброшены дополнительные аварийные бригады электриков с острова Ванкувер, так как необходимо выехать на более чем 500 вызовов.

Электрокомпания также обратилась к жителям провинции с напоминанием о том, что заметив оборванную линию электропередач, лучше попытаться не приближаться к ней ближе, чем на 10 метров (длина автобуса) «Никогда не пытайтесь удалить дерево или ветку, которая лежит на линии электропередач или вблизи нее», — говорится в сообщении. Как отмечается, ледяной дождь привёл к обрушению деревьев и порыву линий электропередачи в регионе.

Британская Колумбия находится на западе Канады, эта шестая провинция, вошедшая в состав конфедерации в 1871 году. Ее столица — город Виктория.

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