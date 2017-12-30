50 тысяч человек остались без света в Канаде

Ледяной дождь оставил без света более 50 тыс. человек в Канаде

Ледяной дождь оставил без электричества около 56 тысяч жителей канадской провинции Британская Колумбия. Под тяжестью ледяной корки обрушились деревьев и оборваны линии электропередачи в регионе, сообщила в Twitter пресс-служба электрокомпании BC Hydro.

We currently have around 56,000 customers without power; the hardest hit areas are #Abbotsford and #MissionBC. We'll have customers without power overnight due to extensive damage and hazardous conditions delaying repairs in some areas. — BC Hydro (@bchydro) 30 декабря 2017 г.

«В настоящее время около 56 тыс. потребителей без света. Среди наиболее пострадавших мест Абботсфорд и Мишен», — говорится в сообщении. Чтобы устранить обрывы линий электропередач, сюда переброшены дополнительные аварийные бригады электриков с острова Ванкувер, так как необходимо выехать на более чем 500 вызовов.

Электрокомпания также обратилась к жителям провинции с напоминанием о том, что заметив оборванную линию электропередач, лучше попытаться не приближаться к ней ближе, чем на 10 метров (длина автобуса) «Никогда не пытайтесь удалить дерево или ветку, которая лежит на линии электропередач или вблизи нее», — говорится в сообщении. Как отмечается, ледяной дождь привёл к обрушению деревьев и порыву линий электропередачи в регионе.

Британская Колумбия находится на западе Канады, эта шестая провинция, вошедшая в состав конфедерации в 1871 году. Ее столица — город Виктория.