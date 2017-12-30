В Москве побит новый температурный рекорд

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В Москве 29 декабря был установлен очередной температурный рекорд 

RT на русском 12 часов назад
Фото: РИА Новости

В столичном регионе в пятницу, 29 декабря, был установлен очередной температурный рекорд. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на специалиста погодного центра «Фобос» Евгения Тишковца.

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Отмечается, что 29 декабря температура воздуха в городе была рекордно высокой для этого дня, поднявшись до отметки +3,7 °C.

«В результате поступления субтропического тепла черноморского происхождения на среднерусскую равнину сегодня (29 декабря. — RT) столбики термометров повысились до отметки +3,7 °C», — рассказал он.

При этом Тишковец добавил, что таким образом температура воздуха в пятницу превысила прежние рекордные показатели, зафиксированные 42 года назад.

Ранее «Газета.Ru» сообщала, что 29 декабря ожидается до +4 °C.

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