Россияне останутся без зимы

Россияне остались без зимы

Оттепель в Москве продлится до новогодней ночи, а в полночь 31 декабря может пойти снег. Об этом агентству ТАСС сообщил глава Росгидрометцентра Роман Вильфанд.

Температура воздуха в новогоднюю ночь будет колебаться в пределах от -1 до -4 градусов. Как заметил Вильфанд, вероятность минусовой температуры — 75%. При ней москвичей ждет легкий снежок — вполне новогодняя погода. Если же столбики термометров все же перейдут в плюсовые показатели, на дорогах будет слякоть.

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До конца этой недели в городе будет аномально тепло: температура будет превышать норму на 8-10 градусов. Самый теплый день ожидается 30 декабря — в городе будет до плюс 4 градусов.

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