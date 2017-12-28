В МЧС выступили с предупреждением

МЧС предупредило жителей Подмосковья о гололеде и тумане

Гололед и туман ожидаются в отдельных районах Московской области до утра 29 декабря 2017 года, сообщила пресс-служба главного управления МЧС РФ по региону.

Водителям следует воздержаться от поездок за пределы населенных пунктов без крайней необходимости, быть внимательными на дорогах, соблюдать безопасную дистанцию, выбирать скоростной режим в соответствии с погодными условиями. Пешеходам при гололеде рекомендуется идти по снежной кромке вдоль дороги, обходить места с наклонной поверхностью, сообщает Агентство «Москва».

>> МЧС предупреждает о сильном тумане в Москве и Подмосковье

При движении в тумане повышается утомляемость водителей, отметили в пресс-службе.

Полностью прогноз погоды смотрите на Рамблере