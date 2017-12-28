В МЧС выступили с предупреждением

Гололед и туман ожидаются в отдельных районах Московской области до утра 29 декабря 2017 года, сообщила пресс-служба главного управления МЧС РФ по региону.
Водителям следует воздержаться от поездок за пределы населенных пунктов без крайней необходимости, быть внимательными на дорогах, соблюдать безопасную дистанцию, выбирать скоростной режим в соответствии с погодными условиями. Пешеходам при гололеде рекомендуется идти по снежной кромке вдоль дороги, обходить места с наклонной поверхностью, сообщает Агентство «Москва».
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При движении в тумане повышается утомляемость водителей, отметили в пресс-службе.
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