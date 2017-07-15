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В Кремле предупредили о возможном учащении погодных аномалий
Советник президента России по вопросам изменения климата Александр Бедрицкий заявил, что погодные аномалии, характерные для нынешнего лета, могут повторяться чаще в будущем, передает РИА "Новости".
"Мы наблюдаем аномальные явления, когда погода неустойчивая. 2017 год — это пример таких ситуаций, которые могут повторяться все чаще", — сказал он.
Бедрицкий отметил, что потепление в Арктике приводит к потеплению температурного контраста между полюсами и экватором, из-за чего, в свою очередь увеличиваются региональные атмосферные процессы.
"Область температурных аномалий поверхностей океана также вносит свой вклад в атмосферу блокирующих процессов, в том числе в Атлантическом и Европейском секторе", — рассказал он, пояснив, что это приводит к резкому изменению погоды.
Ранее директор программы "Климат и энергетика" Всемирного фонда дикой природы (WWF) России Алексей Кокорин объяснил погодные аномалии в Московском регионе.
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