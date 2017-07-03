В Гидрометцентре рассказали, когда в Москву вернется жара



В Гидрометцентре рассказали, когда на территории Центральной России в целом и московского региона в частности установится погода, соответствующая климатической норме. Как сообщил директор метеорологического центра Роман Вильфанд в комментарии сайту телеканала «Звезда» , солнечной теплой погоды стоит ждать во второй половине июля – первой декаде августа.

«Во второй половине июля и первой половине августа прогнозируется, не весь период, но все-таки будут деньки, когда будет преобладать антициклональная погода, ясное солнечно небо и температура будет повышаться до 25 градусов и преодолевать эту планку», - указал Вильфанд.



При этом директор Гидрометцентра предупредил, что вероятность этих прогнозов не слишком высока, поскольку они строятся на основе гидродинамического моделирования и статистических синоптических исследований.



Ранее в погодном центре «Фобос» сообщили, что первая неделя июля в Москве будет дождливой и прохладной.

