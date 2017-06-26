В МЧС рассказали москвичам, что делать при ухудшении погоды

Столичный главк МЧС рассказал жителям города, как вести себя при ухудшении погодных условий, информация опубликована на сайте ведомства.

Ранее столичные спасатели объявили в Москве штормовое предупреждение до утра вторника: ожидаются сильный дождь, гроза, град и шквалистый ветер с порывами до 18-23 метра в секунду.

"При сильном ветре, по возможности, переждите непогоду в капитальном строении. Находясь на улице, обходите рекламные щиты и шаткие конструкции, не прячьтесь под деревьями. Паркуйте автомобиль в гараж, а при его отсутствии оставляйте вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций", — говорится в сообщении.

Так, при граде и грозе спасатели рекомендуют, по возможности, не выходить на улицу, а находясь в помещении быть дальше от окон и электроприборов, а на улице — не прятаться под деревьями, так как велик риск попадания в них молнии. Автомобиль рекомендуется парковать на обочине и держаться подальше от окон. Также сотрудники МЧС советуют не находиться у водоемов, а водителям рекомендуется соблюдать скоростной режим и достаточную дистанцию.