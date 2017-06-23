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На Москву надвигается гроза с градом
МЧС России предупреждает о кратковременном дожде, грозе и граде днем в пятницу, 23 июня. Также в столице ожидается усиление ветра до 12-17 метров в секунду. Погода сохранится до вечера. Об этом сообщается на официальном сайте МЧС.
«Во время непогоды возможны подтопления отдельных территорий, затруднение движения транспорта и дорожно-транспортные происшествия, промыв грунта; повреждения линий электропередач, повал деревьев, повреждение широкоформатных и слабо укреплённых рекламных конструкций, приводящее к затору на дорогах и повреждению автотранспорта, травмирование людей», - указано в сообщении.
Ранее синоптики заявили, что ждать возвращения летней погоды в московский регион не стоит до конца июня. Согласно прогнозам метеорологов, до 26-27 июня ожидается неустойчивая ветреная погода с кратковременными дождями. Днем температура воздуха не будет превышать 20 градусов тепла. Подробный прогноз погоды смотрите на Рамблере
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