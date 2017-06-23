На Москву надвигается гроза с градом

МЧС России предупреждает о кратковременном дожде, грозе и граде днем в пятницу, 23 июня. Также в столице ожидается усиление ветра до 12-17 метров в секунду. Погода сохранится до вечера. Об этом сообщается на официальном сайте МЧС.

«Во время непогоды возможны подтопления отдельных территорий, затруднение движения транспорта и дорожно-транспортные происшествия, промыв грунта; повреждения линий электропередач, повал деревьев, повреждение широкоформатных и слабо укреплённых рекламных конструкций, приводящее к затору на дорогах и повреждению автотранспорта, травмирование людей», - указано в сообщении.