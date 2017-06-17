Москвичам ненадолго покажут лето

В эти выходные для москвичей наступит кратковременное лето. Температура поднимется до 24 градусов, дожди маловероятны.

впервые за долгое время на этих выходных можно оставить теплые вещи дома.

«В субботу воздух прогреется до 22 градусов, будет малооблачно, однако возможны кратковременные дожди», — рассказали «Газете.Ru» в центре «Фобос».

Атмосферное давление сохранится на уровне 742 мм ртутного столба, ветер будет умеренным — 3-6 метров в секунду.

Примерно такая же погода будет и в воскресенье. Метеорологи уточнили, что температура наконец-то вернется к климатической норме.

«В воскресенье на погоду будет оказывать влияние антициклон с запада, температура вернется в рамки климатической нормы. Воздух в дневные часы прогреется до 22-24 градусов, но все равно местами возможны локальные кратковременные дожди», — добавили в погодном центре.

Хотя формулировка «локальные кратковременные дожди» не кажется оптимистичной — москвичи привыкли, что последнее время непременно сбываются худшие прогнозы метеорологов, — однако велика вероятность, что дождей в столице не будет вовсе. Впрочем, захватить с собой зонт будет не лишним.

Важно отметить, что ночью на выходных температура будет существенно падать.

Так, например, в ночь на воскресенье в Москве ожидается лишь 12 градусов тепла, в ночь на понедельник — 15. Поэтому тем, кто планирует ночной досуг на свежем воздухе, стоит одеться потеплее.

На следующей неделе столицу вновь ждет похолодание. Погода даст насладиться теплом только первые два дня рабочей недели: в понедельник в столице будет 21 градус, при этом ветер усилится до 7-12 метров в секунду, а солнце скроется за тучами. Синоптики уверенно прогнозируют дождь, не исключена гроза.

Во вторник станет полегче: ветер стихнет до относительно комфортных 3-6 метров в секунду, а воздух прогреется до 24 градусов.

А вот в среду москвичам придется вновь вернуться в «недолето»: температура днем опустится до 16 градусов, будет пасмурно и пойдет дождь.

В четверг температура поднимется всего лишь на пару делений — до 18 градусов, и по-прежнему будет облачно с кратковременными дождями. Ночью же температура упадет до очередного антирекорда в 8 градусов.

Наконец, в конце рабочей недели температура опустится до 15 градусов, солнце скроется вовсе, а день вновь обещает быть дождливым. Ночью температура упадет до очередного антирекорда в 8 градусов.

Увы, но и следующий уик-энд едва ли порадует хорошей погодой.

Аномально прохладная погода этим летом уже установила несколько рекордов. Так, например, дневная температура в Москве в четверг 15 июня оказалась самой низкой за последние 138 лет — она соответствует показателям конца апреля.

Как ранее отмечалось в СМИ, аномально холодные и дождливые месяцы отодвинули дату появления раннего урожая, что вызвало отклонение инфляции в большую сторону от прогноза на 0,1-0,2 процентных пункта, подсчитали в Минэкономразвития

В июне ситуация не улучшилась: в центральной части страны по-прежнему стоит неблагоприятная для посевов погода, и продолжение дождей может поставить под угрозу урожай картофеля. Агроэксперты надеются на хороший урожай зерновых, который должен замедлить инфляцию ближе к концу лета.