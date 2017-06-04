В Москве 5 июня ожидается выпадение до 20% месячной нормы осадков

В Москве 5 июня ожидается ухудшение погоды. Синоптики прогнозируют выпадение до 20% месячной нормы осадков и порывистый ветер. Температура в этот день составит около +15 °С, передаёт НСН со ссылкой на Росгидромет

Отмечается, что со вторника, 6 июня, температура начнёт подниматься, а к четвергу, 8 июня, воздух прогреется до +25 °С, однако дожди могут продолжиться.

Ранее МЧС разъяснило ситуацию с рассылкой сообщений о заморозках в Подмосковье до -20 °С.

Полный прогноз погоды смотрите на Рамблер.

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