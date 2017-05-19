В Москве ожидается похолодание на 22 градуса

Специалисты Гидрометцентра России обещают в Москве очередное похолодание. В ночные часы температура с нынешних +22 может опуститься даже до -1 градусов.

Ближайшая суббота все же будет теплой . Предстоящей ночью в столице будет холоднее – столбики термометров опустятся до +8 градусов, 20 мая после полудня воздух местами прогреется до +25 градусов. В воскресенье, 21 мая, ожидаются кратковременные осадки как ночью, так и днем 21 мая, будет достаточно тепло - до 18 градусов, испортит картину северный ветер с порывами до 17 м/с. Дожди прекратятся в понедельник, но и долгожданное потепление так и не установится.

А в ночь на вторник, 23 мая, в столице температура опустится до -1. Но день все равно будет теплым – температура воздуха прогреется до 20 градусов.