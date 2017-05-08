В Москву вернулся снегопад

В понедельник, 8 мая, столичный регион будет находиться в зоне влияния системы атмосферных фронтов активного циклонического вихря, что определит пасмурную погоду с сильными осадками, порывистым ветром и довольно большим контрастом температур.

В этот день в Москве и Подмосковье ожидается облачная погода, пройдут сильные дожди, местами — с мокрым снегом, сообщает Центр погоды ФОБОС.

Максимальная температура в столице – 3-5 градусов выше нуля, по области – от 2 до 7 градусов тепла. При этом на юге Подмосковья температура воздуха составит 7-12 градусов тепла. Ветер северо-восточный 7-12 метров в секунду, порывистый. Атмосферное давление понизится к вечеру до 732 мм рт. ст.